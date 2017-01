POL-S: Versuchter Trickdiebstahl - Angeblicher Monteur

Stuttgart-Süd (ots) - Ein Trickdieb hat am Mittwoch (04.01.2017) versucht, im Stuttgarter Süden an den Schmuck einer 54 Jahre alten Frau zu gelangen. Der angebliche Heizungsmonteur klingelte gegen 13.00 Uhr an der Wohnungstür der 54-Jährigen und gab vor, wegen des kalten Wetters, dringend etwas an der Heizung umstellen zu müssen. In der Wohnung bat er die Frau, alle ihre metallenen Gegenstände abzudecken, er selber begann Schmuckstücke der Bewohnerin in Küchenpapier zu verpacken. Daraufhin schöpfte die Frau Verdacht und begann um Hilfe zu rufen. Der nun offenbar erschrockene Eindringling flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und hat ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine schwarze Jacke und hatte dunkle, kurze Haare. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell