POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Botnang (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag (05.01.2017) an der Stadtbahnhaltestelle Eltinger Straße drei Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Bauernwaldstraße und der Leharstraße Graffitis gesprüht zu haben. Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatten, wie drei Jugendliche mit schwarzer Farbe sogenannte "Tags" an eine Hauswand an der Bauernwaldstraße gesprüht hatten. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 17 Jahren vorläufig fest, die soeben in eine Stadtbahn einsteigen wollten. Bei ihnen fanden die Beamten Spraydosen, Faserstifte und weitere Graffiti-Utensilien auf. Bei einer Absuche in der Umgebung des Tatorts fanden die Polizeibeamten weitere frische Graffitis auf. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen neben einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auch mit Schadensersatzforderungen der betroffenen Gebäudeeigentümer rechnen. Ein politischer Hintergrund der Graffitis war nicht erkennbar.

