POL-S: Einbruch in Apotheke

Stuttgart-Wangen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (04.01.2017) in eine Apotheke eingebrochen und haben einen Tresor mit einem Trennschleifer aufgeschnitten. Die Unbekannten hebelten zwischen 19.15 Uhr und 08.00 Uhr eine Seitentüre der Apotheke an der Ulmer Straße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Verkaufsraum durchsuchten sie sämtliche Schränke und stahlen Bargeld, ein Mobiltelefon und Kosmetika im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob aus dem Tresor Medikamente gestohlen wurden ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell