POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tödlicher Verkehrsunfall

Stuttgart-Süd (ots) - Ein 25 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Mittwoch (04.01.2017) auf der Neuen Weinsteige mit seinem VW offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Betonwand geprallt. Der Mann ist noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Der 25-Jährige fuhr gegen 02.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Neuen Weinsteige Richtung Innenstadt. Etwa auf Höhe der Altenbergstaffel kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betonwand. Der nicht angegurtete 25-Jährige erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Die Geschwindigkeit des VW dürfte nach ersten Ermittlungen bei zirka 110 Stundenkilometern gelegen haben. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des VW musste die Neue Weinsteige in stadteinwärtige Richtung bis gegen 05.00 Uhr gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 8990-4100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell