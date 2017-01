POL-S: Gegen Schaufenster geschleudert

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (04.01.2017) in der Schozacher Straße ein VW Golf gegen eine Schaufensterscheibe geschleudert worden. Der 73-jährige Golf-Fahrer wollte gegen 10.20 Uhr vom Straßenrand aus rückwärts ausparken und wurde hierbei von einem in Richtung Freiberg fahrenden Mercedes eines 38-Jährigen angefahren. Durch den Aufprall wurde der Golf über den Randstein geschoben, prallte gegen einen geparkten Mazda und schließlich gegen ein Schaufenster. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

