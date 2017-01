POL-S: Die Polizei warnt vor Trickbetrügern

Stuttgart (ots) - Unbekannte Trickbetrüger versuchen derzeit offenbar mit fingierten Anrufen vorwiegend ältere Menschen zu täuschen und um ihr Geld zu betrügen. Sie rufen ihre Opfer an, geben sich als Polizisten aus und fordern im Verlauf des Gesprächs Geld. Bislang sind der Polizei am Dienstag (03.01.2012) zwei Fälle bekannt geworden. Gegen 10.00 Uhr meldeten sich angebliche Polizisten bei einer 74-Jährigen in Weilimdorf und erzählten der Frau, dass Einbrecher festgenommen wurden, die Zugriff auf ihr Bankkonto hätten. Deshalb solle sie 20.000 Euro von ihrer Bank abholen und dann sicherheitshalber der Polizei übergeben. Eine aufmerksame Bankangestellte schöpfte jedoch Verdacht und alarmierte die Polizei. Mit der gleichen Masche versuchten Täter am Nachmittag eine 75-Jährige in Zuffenhausen zu betrügen. Auch hier flog der Anrufer auf. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen angerufen und eventuell um Geld geprellt haben. Gleichzeitig warnt die Kriminalpolizei vor derartigen Anrufern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 8990-5778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell