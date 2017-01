POL-S: Wer hatte Grün? Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Die Verkehrspolizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen (04.01.2017) im Kreuzungsbereich Rosenberg- / Seidenstraße ereignet hat. Der 33 Jahre alte Peugeot-Fahrer befuhr gegen 07.40 Uhr die Seidenstraße vom Berliner Platz kommend und kollidierte an der Kreuzung mit der Rosenbergstraße mit dem von rechts kommenden Ford einer 32-Jährigen. Die 32-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei "Grün" in den Kreuzung gefahren zu sein, weshalb die Beamten der Verkehrspolizei unter 8990-4100 um Zeugen bitten.

