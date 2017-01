POL-S: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (03.01.2017) in ein Lebensmittelgeschäft am Rosmarinweg eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Die Einbrecher hebelten zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr die Eingangstür des Ladens auf, durchsuchten die Räume und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Automaten stahlen sie etliche Packungen Zigaretten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990-3600 zu melden.

