POL-S: Exhibitionist entblößt sich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montag (02.01.2017) in einem kleinen Wäldchen am Eisenauer Weg gegenüber einer 24-jährigen Frau entblößt gezeigt. Der Unbekannte kam der jungen Frau gegen 16.00 Uhr entgegen, als sie von der Buchenländer Straße kommend auf einem Trampelpfad "Am Wäldchen" in Richtung Eisenauer Weg unterwegs war. Er nahm sein Glied aus der Hose und zeigte es ihr, indem er sich ihr zuwandte. Der Mann war mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Dezernats für Sexualdelikte unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell