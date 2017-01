POL-S: Unfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Heslach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Rettungswagen hat ein Rettungssanitäter am Montag (02.01.2017) in der Böblinger Straße leichte Verletzungen erlitten. Die Rettungssanitäter waren gegen Mitternacht in der Böblinger Straße wegen einer verletzten Person im Einsatz. Hierzu parkten sie ihr Fahrzeug in einer Parkbucht, das Heck ragte etwas in den Gleisbereich der Bahn. Die Stadtbahn der Linie U1, vom Südheimer Platz kommend, touchierte beim Vorbeifahren den Rettungswagen, der dadurch auf einen Mercedes aufgeschoben wurde. Ein Rettungssanitäter schlug sich beim Aufprall im Wagen ein Knie an und wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell