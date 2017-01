POL-S: In Schule eingebrochen

Stuttgart-Freiberg (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (02.01.2017) in eine Schule an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen und haben verschiedene elektronische Artikel erbeutet. Die Täter brachen eine Notausgangstür auf dem Dach der Schule auf und stiegen ins Gebäude ein. Dort bauten sie Festplatten aus mehreren Schulrechnern aus und brachen zudem zwei Getränkeautomaten auf. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 8990-3700 entgegen.

