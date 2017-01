POL-S: Reizgas versprüht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte haben am Montag (02.01.2017) in einem Einkaufszentrum an den Otto-Hirsch-Brücken vermutlich Reizgas versprüht. Die Rettungskräfte sind gegen 13.15 Uhr alarmiert worden, weil mehrere Personen insbesondere im zweiten Obergeschoss über Atembeschwerden klagten. Die Feuerwehr konnte trotz Messungen keine belastenden Werte feststellen. Insgesamt kümmerten sich Rettungskräfte um zwölf leicht verletzte Personen zwischen zwölf und 69 Jahren, von denen zwei vorsorglich zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Zeugenaussagen zufolge sollen sich im Flur vor einem Restaurant im zweiten Obergeschoss drei Jugendliche aufgehalten haben, die offenbar Reizgas versprühten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell