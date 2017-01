POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Über den Jahreswechsel sind Unbekannte in der Zeit von Samstag (31.12.2016) bis Sonntag (01.01.2017) in drei Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen. Zwischen 16.15 Uhr an Silvester und 20.10 Uhr am Neujahrstag haben Unbekannte eine Fensterscheibe einer Wohnung am Weilstetter Weg eingeworfen und sind in die Wohnung eingestiegen. In der Wohnung fanden sie Bargeld, Uhren und Schmuckstücke im Wert von über 1.000 Euro. In einem Haus an der Straße Am Kräherwald versuchten die Einbrecher zwischen 21.30 Uhr und 09.15 Uhr zunächst die Balkontüre aufzuhebeln, nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe ein. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung. Ob sie etwas gestohlen haben, ist momentan noch nicht bekannt. An der Eulerstraße hebelten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr des Folgetages ein Fenster auf und suchten in der Wohnung mutmaßlich nach Wertgegenständen, erbeuteten jedoch offenbar nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell