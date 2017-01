POL-S: Einbruch in Fitnessstudio - zwei Geschäftseinbrüche gescheitert

Stuttgart-Feuerbach/Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (01.01.2017) in ein Fitnessstudio an der Sieglestraße eingebrochen. Bei einem Juweliergeschäft an der Marktstraße und einem Friseursalon an der Lammgasse scheiterten Einbruchsversuche. An der Sieglestraße hebelten die Unbekannten zwischen 20.00 Uhr und 04.05 Uhr einen Seiteneingang auf. Ob aus den Räumen etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Juweliergeschäft versuchten Unbekannte zwischen 15.00 Uhr und 11.30 Uhr, die Schaufensterscheibe mit einem Stein einzuwerfen. An der Scheibe entstanden jedoch lediglich Kratzer, wohingegen der Stein zu Boden fiel und in mehrere Teile zerbrach. Auch bei dem Friseursalon versuchten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 11.00 Uhr, die Scheibe einzuwerfen, es entstand jedoch lediglich ein kleines Loch in der Scheibe. Der Versuch, die Türe aufzuhebeln, scheiterte ebenfalls. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer 8990-3800 oder beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990-3600 zu melden.

