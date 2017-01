POL-S: In Büro eingebrochen

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind am Silvesterwochenende (29.12.2016 bis 01.01.2017) in ein Büro an der Heusteigstraße eingebrochen und haben zwei Computer, einen Laptop sowie eine Festplatte gestohlen. Die Täter stiegen über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten ein. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer 8990-3100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell