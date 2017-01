POL-S: Versuchter Autodiebstahl

Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (01.01.2017) versucht, aus einer Garage an der Freihofstraße einen Mercedes zu stehlen. Eine Anwohnerin teilte der Polizei gegen 19.45 Uhr mit, dass der Mercedes der im Moment im Urlaub befindlichen Nachbarn offenbar beschädigt an der Garagenausfahrt stehe. Kurz zuvor konnte eine männliche Person beobachtet werden, die offenbar mit dem Mercedes aus der Garage ausfahren wollte und dabei gegen das Rolltor fuhr. Anschließend stieg der Unbekannte hastig aus dem Wagen und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 8990-3700 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell