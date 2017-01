POL-S: Handyraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Unbekannte haben am Neujahrsvormittag (01.01.2017) einen 24-Jährigen im Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und so zur Herausgabe seines Handys gezwungen. Der Geschädigte wurde gegen 08.05 Uhr auf der Rolltreppe von der Großen Schalterhalle zur Klett-Passage von zwei Männern angegangen und aufgefordert, sein Handy herauszurücken. Nachdem einer der beiden dem 24-Jährigen ein Messer vorhielt, übergab dieser sein iPhone. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung des Aufgangs zur Königstraße. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide circa 25 Jahre alt, schlank, möglicherweise Südländer und jeweils mit schwarzer dicker Wellensteyn Jacke bekleidet. Der Messerträger ist 190 - 195 Zentimeter groß, hatte kurze schwarzbraune Haare, sein Mittäter ist circa 180 Zentimeter groß und hatte wellige Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell