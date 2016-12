POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (31.12.2016) an insgesamt acht in der Gerberstraße geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 0.30 Uhr wurden die in der Nähe Christophstraße abgestellten Fahrzeuge beschädigt, wodurch ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro entstand. In diesem Zeitraum hörte ein Anwohner eine Gruppe von Jugendlichen, die laut grölend durch die Straße gingen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer 8990-3100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell