POL-S: Mit Softair-Waffe in der Stadtbahn gefahren

Stuttgart-Degerloch/Mitte (ots) - Ein 41 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag (30.12.2016) offensichtlich mit einer Softair-Waffe in eine Stadtbahn der Linie U7 eingestiegen, alarmierte Polizeibeamte haben ihn an der Haltestelle Dobelstraße vorläufig festgenommen. Eine aufmerksame Passantin beobachtete den Mann gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle Waldau, wie er offensichtlich mit einer Schusswaffe hantierte und dann in eine Stadtbahn der Linie U7 in Fahrtrichtung Mönchfeld einstieg. Die Frau tat das einzig Richtige und alarmierte umgehend die Polizei. Über die Leitstelle der SSB wurde die Stadtbahn an der Haltestelle Dobelstraße gestoppt. Polizeibeamte sammelten sich auf dem Bahnsteig, um die Bahn zu betreten. Schon beim Anblick der Beamten holte der Mann die Waffe heraus, entnahm das Magazin und legte beides vor sich ab. Als die Beamten die Bahn betraten, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Die Softair-Waffe wurde beschlagnahmt, der 41-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell