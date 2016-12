POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (29.12.2016) in einem Geschäft an der Königstraße einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Mantel gestohlen zu haben. Der 18-Jährige hatte gegen 18.00 Uhr offenbar den Mantel mit in eine Umkleidekabine genommen, dort das Sicherungsetikett mit einer Zange entfernt und den Mantel im Wert von rund 180 Euro in eine Tüte gepackt. Anschließend versuchte er das Geschäft zu verlassen. Ein 20 Jahre alter Ladendetektiv hatte das Geschehen beobachtet und hielt den 18-Jährigen auf. Der einschlägig polizeibekannte syrische Tatverdächtige wird am Freitag (30.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

