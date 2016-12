POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Männer nach Drogenkonsum verstorben

Stuttgart-Stammheim / Bad Cannstatt (ots) - Ein 48 Jahre alter Mann ist am 01.07.2016 in einem Krankenhaus in Bad Cannstatt offenbar an den Folgen seiner Drogensucht verstorben. Auch bei einem 30-Jährigen, der am 18.04.2016 in seiner Wohnung an der Landhausstraße aufgefunden worden war (siehe Pressemitteilung vom 19.04.2016), ergab ein toxikologisches Gutachten, dass er vor seinem Tod Drogen konsumiert hatte. Der 48-Jährige war am Vormittag des 01.07.2016 aufgrund eines Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart gebracht worden. Dort wurde er gegen 12.40 Uhr in einem Warteraum leblos aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb. Ein von der Staatsanwaltschaft angeordnetes chemisch-toxikologisches Gutachten ergab jetzt, dass er vor seinem Tod verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte, die offenbar todesursächlich waren.

