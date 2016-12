POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schusswaffen aufgefunden

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.12.2016) bei einer Durchsuchung an der Taubenheimstraße drei scharfe Pistolen sowie Munition gefunden und sichergestellt. Gegen 07.00 Uhr vollstreckten die Polizisten einen richterlichen Beschluss, wonach eine Schreckschusspistole gesucht wurde. Neben der gesuchten Waffe entdeckten die Beamten bei einer Nachschau in der Wohnung drei scharfe Pistolen und Munition in verschlossenen Truhen bzw. Schränken. Die Waffen wurden beschlagnahmt, der 72-jährige Mann wird wegen illegalem Waffenbesitz angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell