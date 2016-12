POL-S: Mülltonnenbrand

Stuttgart-Stammheim (ots) - Am Freitag (30.12.2016) haben Anwohner mehrere brennende Mülltonnen in einem Palisadenverschlag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Gegen 07.10 Uhr entdeckten die Anwohner den Brand von mehreren Restmüll- und Biotonnen am Loreleiweg und versuchten, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbst zu löschen. Durch den Brand wurden die Hausfassade sowie ein Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Brand war mutmaßlich durch heiße Asche oder eine glimmende Zigarette entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell