POL-S: Wohnungseinbruch

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch (28.12.2016) und Donnerstag (29.12.2016) in eine Wohnung an der Straße Am Eichenhain eingebrochen. Ob er etwas entwendet hat, ist bis dato noch nicht bekannt. Der Einbrecher kletterte in der Zeit zwischen Mittwochmittag, 14.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10.30 Uhr, über einen Gartenstuhl auf den Balkon des Hauses, brach die Balkontüre auf und durchsuchte die Wohnung. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.

