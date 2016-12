POL-S: Dachstuhlbrand durch Feuerwerkskörper

Stuttgart-Nord (ots) - Offenbar durch falschen Umgang mit Feuerwerk ist es in der Nacht auf Freitag (30.12.2016) in der Azenbergstraße zu einem Brand gekommen, bei dem sich ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt hat. Der Mann hatte offenbar gegen 22.45 Uhr in der Dachgeschoßwohnung Böller selbst gebaut, die sich durch falsches Hantieren entzündeten. In der Folge kam es zu einem Brand, durch den eine nicht mehr bestimmbare Menge Feuerwerkskörper entzündet wurde. Der 40-Jährige konnte sich aus der Wohnung retten, auch die weiteren Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Der Löscheinsatz der Feuerwehr wurde durch weiterhin explodierendes Feuerwerk erschwert, trotzdem konnte der Brand bis gegen 23.45 Uhr gelöscht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten in der Wohnung rund 50 Kilogramm Feuerwerkskörper und diverse Chemikalien fest. Deshalb wurden im Rahmen der Tatortarbeit der Kampfmittelbeseitigungsdienst und Entschärfer des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Rettungskräfte versorgten den 40-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 150.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell