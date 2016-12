POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (28.12.2016) in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten den 32-Jährigen gegen 14.00 Uhr fest, da er in dem Einkaufszentrum Hausverbot hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut im Wert von über 80 Euro sowie etwas Marihuana. Gegen den Tatverdächtigen lag bereits eine Anzeige wegen Ladendiebstahls im November 2016 im selben Einkaufszentrum vor. Außerdem steht er in Verdacht, am Dienstag (27.12.2016) aus einem unverschlossenen geparkten Lastwagen an der Hauptstätter Straße ein Handy und einen Geldbeutel im Gesamtwert von zirka 600 Euro gestohlen zu haben. Wegen Diebstahls bestand bereits anderweitig ein Haftbefehl gegen den Mann. Der 32-jährige Deutsche wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls der zuständigen Richterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell