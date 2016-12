POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungsdurchsuchung - Verbreitung kinderpornografischer Dateien

Stuttgart-Süd (ots) - Beamte der Kriminalpolizei haben am Mittwochmorgen (28.12.2016) auf richterlichen Beschluss die Wohnung eines 38 Jahre alten Mannes in Stuttgart-Süd nach kinderpornografischen Dateien durchsucht. Der 38-Jährige steht im Verdacht, kinderpornografische Dateien ins Internet hochgeladen zu haben. Die Ermittlungsbeamten beschlagnahmten in der Wohnung zwei Laptops, zwei Tablet-Computer, ein Handy und Speichermedien, die zunächst ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

