POL-S: Hochwertige Fahrräder aufgefunden - Besitzer gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (28.12.2016) auf einem Grundstück am Dreibrunnenweg sechs hochwertige Mountainbikes aufgefunden. Nach Hinweisen von Anwohnern fanden die Beamten gegen 15.45 Uhr auf dem verwilderten Grundstück zunächst drei Fahrräder auf, die mit Ästen abgedeckt waren. In der Nähe entdeckten sie drei weitere, ebenfalls abgedeckte Fahrräder. Eines der Räder war ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht auf Samstag (24.12.2016) am Pasteurweg gestohlen worden. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer 8990-3400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell