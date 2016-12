POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (27.12.2016) in Bad Cannstatt die Wohnung eines 25 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Hinweise führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. In der Wohnung fanden die Beamten rund 40 Gramm Marihuana, eine Schreckschusswaffe mit Munition, eine Feinwaage, sowie Verpackungsmaterial. Zudem beschlagnahmten sie rund 2.800 Euro Bargeld, das vermutlich aus Drogenverkäufen stammt. Der 25-jährige Deutsche wird am Mittwoch (28.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell