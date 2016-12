POL-S: Audi contra zwei Taxen

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 72 Jahre alte Audi-Fahrerin ist am Mittwochmittag (28.12.2016) auf dem Wilhelmsplatz in einen Taxistand gefahren und hat dabei ein Taxi auf ein weiteres geschoben. Die 72-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr mit ihrem Audi A1 aus der Torstraße kommend über den Wilhelmsplatz, sie wollte offenbar weiter in die Wilhelmstraße fahren. Vermutlich verlor sie aus gesundheitlichen Gründen kurzzeitig das Bewusstsein, kam nach links und fuhr auf dem Gegenfahrstreifen der Wilhelmstraße in den dortigen Taxistand. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte frontal mit einem dort wartenden Taxi, das noch auf das dahinter stehende Taxi geschoben wurde. Die 72-Jährige und beide Taxifahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Verletzten vor Ort und brachten die 72-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand offenbar Totalschaden, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell