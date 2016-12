POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (27.12.2016) in der Klett-Passage einen 54 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Ein 21-jähriger Mann verständigte gegen 19.30 Uhr die Polizei, da der 54-Jährige in einer Fotokabine onanierte und dabei offenbar bewusst Passanten anschaute. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Der angetrunkene Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell