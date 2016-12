POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Möhringen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (25.12.2016) und Dienstag (27.12.2016) in ein Haus und eine Wohnung am Dahlienweg und am Schimmelreiterweg eingebrochen. Am Dahlienweg stiegen die Einbrecher zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 12.00 Uhr, in einen Kellerschacht, hebelten dort ein Fenster auf und durchsuchten das gesamte Haus. Am Schimmelreiterweg kletterten die Täter am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einen Balkon, hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung. Ob was gestohlen wurde, ist in beiden Fällen noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell