POL-S: Jugendlicher beraubt - Tatverdächtiger bekannt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein zunächst Unbekannter hat am Dienstag (27.12.2016) einen 14-Jährigen bedroht und Zigaretten sowie etwas Kleingeld geraubt. Der Jugendliche befand sich mit zwei Freunden gegen 20.00 Uhr in der Klett-Passage, als sie der Mann wegen Rauschgift ansprach. Nachdem sie dies ablehnten, zerrte der Tatverdächtige den jungen Mann offenbar an seinem Pullover, drohte ihm Schläge an und forderte Geld. Anschließend griff er in die Jackentasche des Jungen, entnahm ein paar Münzen sowie aus einer Zigarettenschachtel drei Zigaretten und ging weg. Die drei Freunde informierten eine vorbeikommende Polizeistreife und suchten gemeinsam nach dem Tatverdächtigen. Am Südausgang der Passage erkannten die drei den Mann wieder, worauf er von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Bei einer Nachschau fanden die Polizisten das Raubgut in der Kleidung des 29-Jährigen aufgefunden. Nachdem die Personalien des Mannes geklärt waren, ergriff der Räuber unvermittelt die Flucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell