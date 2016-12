POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Räuberischer Ladendiebstahl - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (26.12.2016) in einem Geschäft am Arnulf-Klett-Platz einen 24 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 24-Jährige betrat gegen 17.00 Uhr das Geschäft und stahl zwei Dosen eines Energy-Drinks. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er von einem Detektiv angesprochen und festgehalten. Dem mutmaßlichen Dieb gelang es jedoch, sich mit Faustschlägen zu befreien und zu flüchten. Da er bereits zuvor in dem Laden wegen Diebstahls angezeigt worden war, waren seine Personalien bekannt. Der deutsche Tatverdächtige wurde anschließend in seiner Wohnung festgenommen. Er wird am Dienstagmittag (27.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell