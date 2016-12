POL-S: Altpapier angezündet

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntagabend (25.12.2016) in der Böblinger Straße Altpapier angezündet. Ein Anwohner bemerkte gegen 17.50 Uhr das brennende Altpapier, das auf einer Laderampe im Hinterhof eines Supermarktes deponiert war. Feuerwehrleuten gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Beamten des Branddezernates gehen von Brandstiftung aus, die Ermittlungen hierzu dauern an.

