POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungseinbrüche übers Wochenende - ein Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (26.12.2016) in einer Wohnung an der Usedomstraße einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen, der zuvor eine Scheibe eingeworfen hatte. Aufmerksame Anwohner hörten gegen 18.40 Uhr das Klirren einer Fensterscheibe, vermuteten deshalb einen Einbruch im Nachbarhaus und verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume witterte der Diensthund eines Polizeibeamten den Einbrecher in einem Kleiderschrank und schlug an. Der Mann lag zusammengekauert im Schrank und ließ sich widerstandslos festnehmen. Ob er auch für andere Einbrüche in Betracht kommt, bedarf weiterer Ermittlungen. Der 40-jährige Ungar wird im Laufe des Dienstags (27.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Über die Weihnachtsfeiertage (23. bis 26.12.2016) ereigneten sich im Stadtgebiet acht weitere Einbrüche in Wohnungen. Den Einbrechern fiel dabei Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte im Wert von wenigen Tausend Euro in die Hände, teilweise blieb es beim Versuch. Die Unbekannten hebelten meistens Terrassentüren oder Fenster auf, um in die Wohnungen zu gelangen. Betroffen waren Wohnungen an der Überkinger Straße, an der Theodor-Veiel-Straße, an der Dennerstraße, am Gladiolenweg, sowie an der Grefstraße, an der Heerstraße und der Segelfalterstraße. An der Theodor-Veiel-Straße sahen Nachbarn am Samstag (24.12.2016) gegen 18.00 Uhr noch zwei fremde Männer im Garten, die wie folgt beschrieben werden konnten: schlank, 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit parkaähnlichen Jacken, einer der beiden trug eine Wollmütze. Bei einem Einbruch am Montag (26.12.2016) an der Segelfalterstraße wurde ein Unbekannter von Hausbewohnern gegen 19.00 Uhr im Haus überrascht und flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell