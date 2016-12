POL-S: Wasserrohrbruch

Stuttgart-Mitte (ots) - Wegen eines Wasserrohrbruchs musste in den frühen Dienstagmorgenstunden (27.12.2016) in der Hauptstätter Straße ein Fahrstreifen in stadtauswärtige Richtung vorübergehend gesperrt werden. Ein Taxifahrer meldete gegen 05.20 Uhr, dass Wasser auf die Fahrbahn läuft. Polizeibeamte sperrten den betroffenen Fahrbahnbereich auf Höhe der Hausnummern 130 bis 140. Feuerwehrleute sicherten eine Baugrube, die mit Wasser vollgelaufen war. Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens stellten das Wasser ab, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

