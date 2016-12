POL-S: In Bürogebäude eingebrochen

Stuttgart-Münster (ots) - Unbekannte sind am Montag (26.12.2016) in ein Bürogebäude an der Kölner Straße eingebrochen und haben dabei hohen Sachschaden angerichtet. Die Einbrecher schlugen gegen 19.30 Uhr eine Scheibe des Gebäudes ein und durchsuchten zahlreiche Büro- und Geschäftsräume. Dabei hebelten sie einige verschlossene Türen auf und richteten dadurch einen größeren Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Gegen 20.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Einbruch, die Täter konnten jedoch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entkommen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990-3600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell