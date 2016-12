POL-S: Fußgänger von Pkw erfasst

Stuttgart-Nord (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Freitagabend (23.12.2016) gegen 22.20 Uhr ein Fußgänger zu, als er in der Rosensteinstraße von einem Pkw erfasst wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der 37-jährige Mann ging am Fahrbahnrand entlang, als er auf Höhe des dortigen Kinos die Straße überqueren wollte. Dabei übersah er den Mercedes eines 28-Jährigen, der in Richtung Nordbahnhofstraße fuhr. Der verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Rosensteinstraße in beide Richtungen gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell