POL-S: Raub auf Kiosk - Zeugen geucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (23.12.2016) einen Kiosk in der Biklenstraße in Stuttgart Untertürkheim ausgeraubt. Die Person betrat um 17.30 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die dort allein anwesende 41-jährige Mitarbeiterin mit einer Machete. Der Täter übergab einen Stoffbeutel an die Angestellte mit der Aufforderung das Geld herauszugeben. Nachdem die Mitarbeiterin die Geldscheine in die Tasche gesteckt hatte, riss ihr der Täter diese aus der Hand und flüchtete. Zur Höhe des Raubguts können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Der Täter wurde beschrieben als junger Mann, 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, er hatte braune Augen, eine helle Hautfarbe und sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einer schwarzen Ski-Maske maskiert, in welche zwei runde Augenöffnungen geschnitten waren. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer kakifarbenen Armeehose mit aufgesetzten Taschen an der Seite. Zur Tatzeit trug er schwarze Wollhandschuhe. Ein Zusammenhang mit einem versuchten Überfall am 22.12.2016 in der Augsburger Straße kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell