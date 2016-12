POL-S: In Schule eingebrochen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (22.12.2016) in eine Schule an der Fürfelder Straße eingebrochen und haben dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Täter gelangten zwischen 22.00 Uhr und 06.15 Uhr über eine aufgebrochene Außentür in die Schule. Dort hebelten sie weitere Türen und Schränke auf und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Ob sie etwas gestohlen haben, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer 8990-3700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell