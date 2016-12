POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos sind am Freitag (23.12.2016) in der Hedelfinger Straße insgesamt fünf Personen leicht verletzt worden. Die 36-jährige Fahrerin eines schwarzen Volvo befuhr gegen 15.10 Uhr die Hedelfinger Straße in Fahrtrichtung Hedelfingen und wollte nach links in Richtung Otto-Konz-Brücken abbiegen. In ihrem Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von einem und vier Jahren. Der 42-jährige Fahrer eines grauen Opel Zafira befuhr die Hedelfinger Straße in Richtung Wangen. Im Fond seines Fahrzeugs befanden sich ebenfalls zwei Kinder, im Alter von sieben und neun Jahren. Mutmaßlich übersah er das für ihn geltende Rotlicht und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite der Volvo-Fahrerin. Durch den Aufprall verletzten sich alle vier Kinder und die Frau leicht und mussten mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. Am Opel entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro, am Volvo in Höhe von zirka 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 8990-4100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell