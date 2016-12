POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Papieren ausgewiesen - Mutmaßliche Illegale festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (22.12.2016) bei der Kontrolle eines Ford Transit in der Magirusstraße festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer sowie ein 35-jähriger Mitfahrer sich offenbar illegal in Deutschland aufhalten. Die Beamten kontrollierten den Ford gegen 17.30 Uhr und bemerkten bei der Überprüfung, dass die Papiere des 30-Jährigen offenbar gefälscht sind. Auch der 35-jährige Beifahrer, der sich mit echten Papieren ausgewiesen hatte, hält sich offenbar ohne eine erforderliche Genehmigung in Deutschland auf. Der 30-jährige Serbe wird im Laufe des Freitags (23.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Sein Begleiter wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell