POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Mittwochmorgen (21.12.2016) nach einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Heilbronner Straße einen 33-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 44-jähriger Gaststättenpächter hörte gegen 4.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Toilettenbereich. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten der oder die Täter. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen in einer Grünanlage am Pragsattel fest. Der 33-jährige rumänische Tatverdächtige steht im Verdacht, die Sicherheitsstreben am Fenster der Gaststätte entfernt zu haben, um dort einzubrechen. Er wurde am Mittwoch (21.12.2016) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell