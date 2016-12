POL-S: Jugendliche Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Vier jugendliche Ladendiebinnen im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Mittwoch (21.12.2016) in einem Sportgeschäft an der Königstraße Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Jugendlichen entfernten gegen 17.30 Uhr in einer Umkleidekabine die Sicherheitsknogos der Kleidung und verließen dann das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Ladendetektivin beobachtete den Diebstahl und bat die Jugendlichen in ihr Büro, wo alarmierte Polizeibeamte sie festnahmen. Die Beamten fanden bei den vier Tatverdächtigen weiteres, mutmaßliches Diebesgut. Das Quartett wurde nach Abschluss der Maßnahmen den Erziehungsberechtigen überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell