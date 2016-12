POL-S: In Möbelladen eingebrochen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (21.12.2016) in ein Möbelgeschäft an der Voltastraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Einbrecher gelangten zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr offenbar über ein Loch in der Außenwand in das Gebäude und stahlen mehrere Kassen mit Bargeld. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990-3600 zu melden.

