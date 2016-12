POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Durchsuchung in Juweliergeschäften und Wohnung - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben bei Durchsuchungen von drei Juweliergeschäften in der Stuttgarter Innenstadt und einem Wohnhaus in Steinenbronn am Dienstag (20.12.2016) (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 20.12.2016) umfangreiche Beweismittel sichergestellt und drei Tatverdächtige im Alter von 27, 27 und 39 Jahren festgenommen. Die seit mehreren Monaten geführten Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Ihnen wird vorgeworfen, Schmuck und Gold, das offenbar aus Straftaten stammt, angekauft und Kaufbelege gefälscht zu haben. Die Ermittler stellten bei den Durchsuchungen Schmuck, Gold und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sowie weitere Beweismittel sicher. Die Auswertung dieser Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 39-jährige Deutsche wurde bereits am Dienstag, die beiden 27 Jahre alten ebenfalls deutschen Tatverdächtigen am Mittwoch (21.12.2016) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell