POL-RT: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt; Winterräder aus Container gestohlen

Reutlingen (ots) - Gomaringen (TÜ): Auffahrunfall durch Leichtkraftradfahrer

Auf der Fahrt in Richtung Tübingen ist am Dienstagmorgen ein 18-Jähriger mit seiner Geländemaschine bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Der Gomaringer war gegen 8.30 Uhr mit seiner Husqvarna auf der Landstraße 230 in Fahrtrichtung B 27 unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorrausfahrender, 62 Jahre alter BMW-Fahrer aus Ofterdingen auf Höhe der Wiesazmühle nach links in Richtung Dußlingen abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte. Nahezu ungebremst fuhr der Biker ins Heck des 5 er BMW und wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn abgeworfen. Mit Prellungen und Schürfwunden musste er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Tübinger Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (jh)

Ofterdingen (TÜ): Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen (Zeugenaufruf)

Aus dem Container eines Fahrzeugservicebetriebes im Gewerbegebiet Stetten sind im Zeitraum zwischen dem 29.09.2017 und 10.10.2017 27 Kompletträder im Wert von rund 50.000 Euro abhandengekommen. Bislang unbekannte Täter durchtrennten die Bügelschlösser des Überseecontainers, der neben dem Hauptgebäude steht, und öffneten anschließend die Verriegelung. Den größten Teil der mit Winterreifen bestückten Räder, die allesamt für die Kundschaft eingelagert worden waren, wurde von den Dieben mitgenommen. Zum Abtransport dürfte ein größerer Transporter benutzt worden sein. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07473/95210 zu melden. (jh)

