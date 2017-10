POL-RT: Drogendealer in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ):

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen gegen einen einschlägig polizeibekannten und vorbestraften 29-jährigen Tübinger. Ihm wird zur Last gelegt, einen schwunghaften Handel mit Amphetaminen, LSD und Marihuana betrieben zu haben. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ruhestörender Lärm, der am frühen Sonntagmorgen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im französischen Viertel drang, führte die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr die Polizei verständigt und sich über die laute Musik aus der Wohnung beklagt. In der Wohnung stießen die Polizeibeamten neben dem tatverdächtigen Wohnungsinhaber auf vier weitere Personen im Alter von 20 bis 23 Jahren, die alle erkennbar unter Drogeneinwirkung standen. Auch fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten in der Wohnung neben dealertypischen Utensilien mehrere hundert Gramm Amphetamine, einige LSD-Trips und ein paar hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 29-Jährige, der wegen gleichartiger Delikte noch eine Gefängnisstrafe zur Bewährung offen hat, wurde vorläufig festgenommen.

Er wurde am Montagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

