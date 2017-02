POL-RT: Gefährliches Maskenspiel mit Pistole und Sturmhaube, Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs, Streitigkeiten, Mehrere Verkehrsunfälle, Angefahrener Fußgänger, Einbrecher im Haus

Reutlingen (ots) - Streitigkeiten unter Flüchtlingen

Eine Schlägerei unter Flüchtlingen in einer Unterkunft in der Ringelbachstraße ist am Dienstagabend der Auslöser für einen größeren Polizeieinsatz gewesen. Die körperliche Auseinandersetzung unbekannten Ausmaßes wurde gegen 20.40 Uhr per Notruf mitgeteilt. Das Polizeipräsidium Reutlingen entsandte mehrere Einsatzkräfte. Beim Eintreffen war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Es hielten sich knapp dreißig aufgebrachte Bewohner im Erdgeschoß auf, weitere Bewohner zogen sich beim Erkennen der Polizei ins Obergeschoß zurück. Offenbar war es zuvor zwischen zwei Gruppen syrischstämmiger und nordafrikanischer Bewohner zu einem Streit gekommen. Dabei wurden auch Glasflaschen zerschmettert. Die Einsatzkräfte lösten die immer noch angespannte Situation durch gezielte Ansprachen der Wortführer und starke Präsenz auf. Über Verletzungen wurde nichts bekannt. (sh)

Filderstadt (ES): Fatalerweise geradeaus gefahren

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der unteren Schinderbuckelkreuzung bei Bonlanden ereignet. Ein 51-Jähriger war gegen 14.30 Uhr auf der Ausfahrt von der B 27 herkommend an die Kreuzung herangefahren. Der Mercedes-Lenker benutzte hierbei den rechten Fahrstreifen, der für den Verkehr in Richtung Ortsmitte Bonlanden vorgesehen ist. Statt jedoch wie durch entsprechende Pfeilmarkierung vorgeschrieben nach rechts abzubiegen, fuhr der Mann geradeaus in die Kreuzung ein. Die Ampel für den Geradeausverkehr zeigte zu der Zeit Rot, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Ford Focus eines 61-Jährigen kam. Dieser war bei Grün von der Ortsmitte herkommend in die Kreuzung eingefahren. Der Aufprall war so heftig, dass sich die 55-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt (ES): Mit Waffe unterwegs

Für reichlich Aufsehen hat am Dienstagnachmittag eine bewaffnete Person im Ortsteil Bonlanden gesorgt, die mit Tarnkleidung, Oberschenkelholster und einer Sturmhaube maskiert umhergelaufen ist. Kurz nach 16.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann mit einer Waffe auf einem Feldweg von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Richtung B 27 unterwegs sei. Dieser trage einen neongrünen Rucksack und eine Sturmhaube. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Kurze Zeit später konnte der Gesuchte in einem nahegelegenen Wohngebiet entdeckt werden. Er war zu dem Zeitpunkt immer noch maskiert und hatte eine schwarze Pistole in der Hand. Nach dem Ansprechen durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich um einen 13-jährigen Jungen handelte, der in Tarnkleidung und mit Sturmmaske unterwegs gewesen war. In seinem Rucksack hatte er noch eine zweite Pistole dabei. Bei den beiden Pistolen handelt es sich um sogenannte Anscheinswaffen, deren Führen in der Öffentlichkeit verboten ist. Der Junge wurde anschließend seinen Eltern überstellt. Allen wurde eindringlich die Gefährlichkeit seines Tuns erklärt. Gerade Kinder und Jugendliche und leider auch viele Eltern bedenken nicht, dass die Waffen aus der Ferne nicht von echten Waffen zu unterscheiden sind und ein Auftreten in der Öffentlichkeit Angst und Schrecken verbreitet. Im Falle eines polizeilichen Einsatzes kann es hier zu gefährlichen Situationen, im äußersten Fall zu einem möglichen Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte kommen. Die beiden Pistolen wurden mit Einverständnis der Eltern durch die Beamten sichergestellt. (ms)

Nürtingen (ES): Fußgänger nur leicht verletzt

An der ampelgeregelten Kreuzung der Oberensinger Straße zur B 313 ist es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Ein 79 Jahre alter Lenker eines Audi A2 bog aus der Oberensinger Straße auf die B 313 in Richtung Nürtingen ab. Dabei erkannte er zu spät einen 44 Jahre alten Fußgänger, welcher zeitgleich bei grüner Fußgängerampel die B313 in Richtung Industriegebiet Bachhalde überquerte. Es kam zu einem leichten Zusammenprall, wodurch der Fußgänger rückwärts aauf die Fahrbahn fiel. Der Rettungsdienst brachte den zum Glück nur leicht verletzten Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle wird der Fahrzeugverkehr durch gelbes Blinklicht auf möglicherweise zeitgleich querende Fußgänger hingewiesen. (sh)

Lenningen (ES): Einbrecher im Haus

Einbrecher sind am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 18.40 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortsteil Brucken eingestiegen. Über eine von der Straße aus schlecht einsehbare Terrassentür verschafften sich die Diebe Zugang zu einem Haus im Postweg. Die Gauner betraten mehrere Etagen und durchsuchten alle Schränke und Behältnisse. Ob und was genau die Diebe mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Der an der aufgebrochenen Terrassentür angerichtete Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. (sh)

Großbettlingen (ES): Unfall nach Rotlichtverstoß

Zum Glück nur Blechschaden hat es bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K1231 in die B313 am Dienstagabend gegeben. Eine 47 Jahre alte Lenkerin eines Audi war gegen 18.45 Uhr auf der B313 aus Nürtingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der K1231 missachtete sie das Rotlicht der Signalanlage und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Suzuki einer 50-Jährigen zusammen. Diese befuhr die K1231 aus Großbettlingen und wollte nach links in Richtung Nürtingen weiterfahren. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Sachschaden wird mit etwa 8.000 Euro beziffert. (jh)

Ergenzingen (TÜ): Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Das richtige Gespür hatte eine Streife der Rottenburger Polizei, als sie am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, im Kloster-Lorsch-Weg den Fahrer eines Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Fahrer den Wagen eingeparkt hatte und die Polizisten sah, rannte er sofort los. Diese nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn schließlich einholen. Der 34-Jährige stand merklich unter Drogeneinfluss, was er auch bestätigte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde deshalb zur Dienststelle verbracht und einer Blutentnahme zugeführt. Auch mit dem Auto war er unberechtigt unterwegs, wie die Ordnungshüter später feststellten. Bei der weiteren Personenüberprüfung wurde bekannt, dass ein staatsanwaltschaftlicher Vollstreckungshaftbefehl bestand. Da der 34-Jährige den ausstehenden Betrag nicht begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jh)

